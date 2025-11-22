Árokba sodródott egy autó Baranyában, zajlik a mentés

Oldalával az árokba borult szombaton délelőtt egy gépkocsi Pellérd és Görcsöny között, az 5801-es út 7-es kilométerszelvényénél.

A két utas a pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig saját erejéből el tudta hagyni a járművet.

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalom félpályán, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon.