Árokba sodródott egy autó Baranyában, zajlik a mentés
2025. november 22. szombat 09:43
Oldalával az árokba borult szombaton délelőtt egy gépkocsi Pellérd és Görcsöny között, az 5801-es út 7-es kilométerszelvényénél.
A két utas a pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig saját erejéből el tudta hagyni a járművet.
A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalom félpályán, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon.
Forrás: Katasztrófavédelem
