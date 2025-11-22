Nagyon rákészült a téli időjárásra a MÁV

Erősített készenléttel várja a téli időjárást a MÁV-csoport, a hétvége folyamán a szokásosnál is több munkatársuk áll készenlétben - tájékoztatta a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága az MTI-t.

Közleményükben azt írták, a következő napokra várható téli időjárásra tekintettel megerősített autóbuszos, valamint vasúti tartalékokkal készül a MÁV-csoport.

Jelezték, a téli forgalmi eljárásoknak megfelelően a hétvége folyamán a szokásosnál is több munkatárs áll készenlétben a közlekedés zavartalan lebonyolítása érdekében.

A havazást követően a MÁV munkatársai, valamint szerződött partnerei mihamarabb megkezdik a vasútállomások, buszmegállók síkosságmentesítését és a hóeltakarítást - írták, hozzátéve, hogy az Országos Haváriaközpont utasmenedzserei a leghidegebb órákban is a forgalmas vasútállomások peronjain segítenek az utasoknak.