Nagyon rákészült a téli időjárásra a MÁV
2025. november 22. szombat 10:05
Erősített készenléttel várja a téli időjárást a MÁV-csoport, a hétvége folyamán a szokásosnál is több munkatársuk áll készenlétben - tájékoztatta a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága az MTI-t.
Közleményükben azt írták, a következő napokra várható téli időjárásra tekintettel megerősített autóbuszos, valamint vasúti tartalékokkal készül a MÁV-csoport.
Jelezték, a téli forgalmi eljárásoknak megfelelően a hétvége folyamán a szokásosnál is több munkatárs áll készenlétben a közlekedés zavartalan lebonyolítása érdekében.
A havazást követően a MÁV munkatársai, valamint szerződött partnerei mihamarabb megkezdik a vasútállomások, buszmegállók síkosságmentesítését és a hóeltakarítást - írták, hozzátéve, hogy az Országos Haváriaközpont utasmenedzserei a leghidegebb órákban is a forgalmas vasútállomások peronjain segítenek az utasoknak.
MTI
