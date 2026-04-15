Anyja segítségével próbálta megmérgezni egy nő a férjét

A Baranya Vármegyei Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat két nő ellen, akik megpróbálták megmérgezni egyikük férjét.

A vádirati tényállás szerint a két nő - anya és lánya - együtt éltek a fiatalabb nő férjével.



A házastársak kapcsolata megromlott, rendszeresek voltak közöttük a nézeteltérések, a

közös tulajdonú ingatlanukban már külön éltek, és házasságuk felbontása iránt a bíróságon per volt folyamatban.



A két nő rendszeresen olyan tartalmú kijelentéseket tett a férfi felé, mely alapján ő arra a következtetésre jutott, hogy felesége és anyósa az élete kioltására törekednek.

Mindezek miatt a férfi 2025 tavaszán hangrögzítő berendezéseket vásárolt és azokat a lakás különböző helyiségeiben elrejtette, mellyel rögzítette felesége és anyósa beszélgetéseit.



A két nő 2025 júniusában megállapodott abban, hogy ricinolaj felhasználásával kioltják a férfi életét. Megbeszélésüknek megfelelően a férfi anyósa Pécsett különböző szaküzletekben ricinus magokat vásárolt.



A férj szokása az volt, hogy este lefőzte a másnap reggeli kávéját, majd azt a konyhában hagyta.

A két nő a megvásárolt magvakat összetörte, felhígitotta, majd azt a férfi által

lefőzött kávéba öntötte.



A sértett a két nő beszélgetését folyamatosan rögzítette és visszahallgatta, melyből

tudomást szerzett azok szándékáról, ezért az előző este lefőzött kávékat nem

fogyasztotta el, azokat külön műanyag üvegbe átöntötte, majd 2025. július elején az általa rögzített hangfelvételekkel együtt feljelentést tett a nyomozó hatóságnál.

Az ügyészség a két nőt előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével

vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 10 - 20 évig terjedő, de akár életfogytig

terjedő szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet.