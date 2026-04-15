Anyja segítségével próbálta megmérgezni egy nő a férjét
2026. április 15. szerda 13:15
A Baranya Vármegyei Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat két nő ellen, akik megpróbálták megmérgezni egyikük férjét.
A vádirati tényállás szerint a két nő - anya és lánya - együtt éltek a fiatalabb nő férjével.
A házastársak kapcsolata megromlott, rendszeresek voltak közöttük a nézeteltérések, a
közös tulajdonú ingatlanukban már külön éltek, és házasságuk felbontása iránt a bíróságon per volt folyamatban.
A két nő rendszeresen olyan tartalmú kijelentéseket tett a férfi felé, mely alapján ő arra a következtetésre jutott, hogy felesége és anyósa az élete kioltására törekednek.
Mindezek miatt a férfi 2025 tavaszán hangrögzítő berendezéseket vásárolt és azokat a lakás különböző helyiségeiben elrejtette, mellyel rögzítette felesége és anyósa beszélgetéseit.
A két nő 2025 júniusában megállapodott abban, hogy ricinolaj felhasználásával kioltják a férfi életét. Megbeszélésüknek megfelelően a férfi anyósa Pécsett különböző szaküzletekben ricinus magokat vásárolt.
A férj szokása az volt, hogy este lefőzte a másnap reggeli kávéját, majd azt a konyhában hagyta.
A két nő a megvásárolt magvakat összetörte, felhígitotta, majd azt a férfi által
lefőzött kávéba öntötte.
A sértett a két nő beszélgetését folyamatosan rögzítette és visszahallgatta, melyből
tudomást szerzett azok szándékáról, ezért az előző este lefőzött kávékat nem
fogyasztotta el, azokat külön műanyag üvegbe átöntötte, majd 2025. július elején az általa rögzített hangfelvételekkel együtt feljelentést tett a nyomozó hatóságnál.
Az ügyészség a két nőt előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével
vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 10 - 20 évig terjedő, de akár életfogytig
terjedő szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
Facebook box
Megosztás
