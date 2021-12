Állati szilveszter - Most tényleg nagyon vigyázzunk házi kedvenceinkre!

Ahogyan minden évben, most is fokozottan oda kell figyelni a háziállatok védelmére a szilveszteri petárdázás idején. Állatvédő egyesületek, menhelyek, és felelős állattartók tömegei hívják fel a figyelmet az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök veszélyére az állatokra nézve.

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke, Farkas Tamás úgy nyilatkozott lapunknak, hogy talán az egyik legfontosabb az, hogy mindenki ismerje meg a saját kutyáját, állatát.



- Ha tudom, hogy a kutyám hangérzékeny, akkor tudok figyelni és számítani rá, hogy valami gond lehet. Ilyenkor sz a legjobb, ha együtt tudunk maradni a kutyánkkal a kritikus időszakokban. Ha ez nem megoldható, akkor be kell zárni egy olyan helyre, ami biztonságos számára, és ahonnan nem tud megszökni. Az is segíthet, ha megpróbálunk számára kényelmes helyzetet teremteni: hangot vagy zenét kapcsolunk be, s ezzel közömbösítjük a kinti hangokat.

A petárdázástól megijedt állatok sérüléseket okozhatnak gazdáiknak, vagy akár elszökhetnek, s a menekülő állatok néhány óra alatt nagyjából 5-10 kilométert is megjárhatnak. Egy ilyen rossz élmény egy kutyának akár az egész életét megváltoztathatja. Annyira benne maradhat az állatokban ez az emlék, hogy később másféle hangok is idegességet válthatnak ki belőlük.

Ha eddig nem is volt hangérzékeny egy kutya, akkor is számítani kell arra, hogy bármikor, bármi történhet. Vannak állatok, akik éveken keresztül nem foglalkoznak különösebben a hangokkal, majd egyszer csak idegessé válhatnak, sokkos állapotba kerülhetnek, és pánikrohamra utaló jeleket mutathatnak. Azonban, ha vannak előjelei a hang- vagy fényérzékenységnek, akkor felelős gazdaként fel lehet készülni rá, s időben elzárni ezeknek a forrásától. Viszont, ha már bekövetkezett a sokkos pánik, nyugodtan kell bánni az állattal.

- A legjobb, ha próbáljuk nyugtatni a házi kedvencet egyfajta védelmező magatartással, de próbáljunk meg közömbös nyugtatást alkalmazni, amikor a kutya érzi azt, hogy én sem ijedtem meg, és neki sem kell félnie - nyilatkozta az elnök.

Farkas Tamás azt is elmondta, hogy a menhely tapasztalatait tekintve az elmúlt öt évben jelentősen csökkent a szilveszteri esetek száma. Egyre többen értesülnek a petárdázás veszélyeiről köszönhetően a média, az internetes fórumok, illetve a különböző állatvédő egyesületek figyelemfelhívásának.

A legfontosabb a megelőzés, mégpedig az, hogy állatok legyenek chippelve és hogy az fel is legyen regisztrálva. Segítséget jelenthet egy a nyakörvre akasztott elérhetőség is, névvel és telefonszámmal ellátva.

Az elkóborolt háziállatok megtalálásának érdekében érdemes megkeresni és követni azokat az internetes fórumokat, ahol folyamatosan jelennek meg ilyen információk, Pécsen felkeresni a gyepmesteri telepet, a Misina Egyesületet, illetve különböző állatvédő egyesületeket.

A szilveszterkor elkóborolt állatok nem biztos, hogy újév első napján vagy első hetén kerülnek elő, lehet hogy még hosszú ideig kint kóborolnak az utcákon, vagy elrejtőznek a bokrokban. - Ne adja fel senki sem, akinek a háziállata elszökött! - biztat mindenkit az egyesület elnöke.