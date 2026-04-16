A pécsi vonalon késtek a legtöbbet a vonatok márciusban

A MÁV-Volán csoport márciusban élénk forgalmat bonyolított le, amely időnként az előszezont idézte, eközben a közlekedést sikerült stabilan kezelni: a pontosság a vasúton 83,61 százalékos, az autóbuszos közlekedésben 97,01 százalékos, a HÉV-nél 99,81 százalékos volt - tájékoztatott Hegyi Zsolt, a MÁV-Volán csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook oldalán.

Korábbi közlés szerint az idén februárban a vonatok 83,96 százalékos, a Volánbuszok 97,04 százalékos, a HÉV-ek 99,6 százalékos pontossággal közlekedtek. Tavaly márciusban több vasúti vonalon tartósan javult a menetrendszerűség, a vonatok 84,04 százalékos, az autóbuszok 97,59 százalékos, a HÉV-ek 99,83 százalékos pontossággal közlekedtek.

A MÁV az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében kiemelte: a telet követően a lehető leghamarabb elvégzett célzott pályás beavatkozásoknak köszönhetően márciusban a turisztikailag kiemelt vasútvonalakon jellemzően tovább javult a menetrendszerűség.



A közleményben kitértek arra, hogy márciusban a vonatok a hegyeshalmi, debreceni és pécsi vonalon késtek legtöbbet, közülük is elsősorban a távolsági IC, EC szerelvények, utóbbiak nem ritkán külföldről átvett késések miatt. Az idén mindhárom vasútvonalon jelentős pályaoldali beavatkozások várhatók - jelezték.

A 20 perc felett késő vonatok száma ismét 2,5 százalék körül alakult, és mintegy 100 millió forintot fizettek ki az utasoknak. A határozott cél, hogy ez a mutató 2027-ben a havi átlag 2 százalék alá csökkenjen - közölte a MÁV.

Márciusban az értékesített vármegye- és országbérletek száma ismét átlépte az 1 milliót. Egy év alatt - 2025 márciusa óta - csaknem 100 ezerrel nőtt az eladott bérletek száma. Az eladott vasúti helyjegyek száma jelenleg stagnál, azonban a magyar vasút legmagasabb komfortfokozatát képviselő prémium helyjegyeké továbbra is növekszik.