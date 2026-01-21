A jégről mentést gyakorálták a baranyai tűzoltók
2026. január 21. szerda 13:13
Az elmúlt napokban a téli időszak egyik legnagyobb veszélyforrására, a befagyott vizekre hívták fel a figyelmet tűzoltóink jégről mentési gyakorlatok során. A cél a szakmai felkészültség fenntartása és az együttműködés erősítése volt, emellett a lakosság tájékoztatása a jégen tartózkodás veszélyeiről.
Január 17-én a Baranya Speciális Mentők Egyesület búvárai Orfűn, a befagyott Pécsi-tavon tartottak jégről mentési gyakorlatot. A helyszínt - a több évre visszanyúló jó kapcsolatnak köszönhetően - az Orfűi Vitorlás Egyesület stégje biztosította, ahol a mentők a felszerelések ellenőrzését és összeállítását követően jégvizsgálatot végeztek. Ennek során megállapították, hogy a part közelében a jég teherbírása még nem volt megfelelő, míg 20-30 méterrel beljebb már elbírta az ember súlyát.
A gyakorlat során az egyik búvár vállalta a bajbajutott szerepét, aki a száraz ruha fölé utcai ruházatot is felvett, ezzel is élethűen modellezve egy valós baleseti szituációt. Kötélbiztosítás mellett a jégre kúszott, majd felállást követően szándékosan a víz alá merült.
A felszínre érkezve stabilizálta helyzetét, ezt követően a parton maradt bajtársai jégről mentő eszközt juttattak el hozzá. Az alkalmazott technika előnye, hogy a mentést végzőknek nem szükséges a jégre lépniük, így saját testi épségük nem kerül veszélybe. A mentés sikeresen zárult, miközben a parton több járókelő is figyelemmel kísérte az eseményeket.
Néhány nappal később, január 20-án, Harkányban is jégről mentési gyakorlatot tartottak. A Határszél Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Speciális Kutató-Mentő Egyesület szervezésében megvalósult eseményen részt vett a siklósi tűzoltó-parancsnokság és katasztrófavédelmi kirendeltség hivatásos állománya is.
A felkészülés célja a hivatásos és önkéntes szervezetek közötti együttműködés fejlesztése volt, a szervezésért Burány István tűzoltó százados, siklósi szolgálatparancsnok, a Határszél ÖTE parancsnoka felelt.
