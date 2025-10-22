A hosszú hétvégén is várják a látogatókat a Pintér-kertben

2025. október 22. szerda 14:30

Szeretettel várják az érdeklődőket az ünnepi hétvégén a Pintér-kert Arborétumba! A nyitvatartási rend a következők szerint alakul:

 




 


Október 23., csütörtök: 10.00-18.00
Október 24., péntek: 10.00-18.00
Október 25., szombat: 10.00-18.00
Október 26., vasárnap: 10.00-18.00

 


 

Forrás: DDNP