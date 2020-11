A flamenco segítségével adják át másoknak a köztük áramló szeretetet

Nemcsak a táncparketten, hanem az életben is egy párt alkot Czipfné Berényi Ágnes és Czipf János. A Pécsi Corazón Flamenco Duó tagjai számára a zene és a tánc nélkül már elképzelhetetlenek lennének a mindennapok. A flamenco iránti mérhetetlen szenvedélyüket, alázatukat és egymás szeretetét előadás közben mások is átérezhetik.



- A flamenconak köszönhetően ismerték meg egymást? A tánc szempontjából - ha lehet így forgalmazni - előnyös, hogy házasok?

Czipfné Berényi Ágnes: - Az ismeretség sokkal korábbi. Idén ünnepeljük a 26. házassági évfordulónkat, és 1992 óta alkotunk egy párt. Akkor még hallomásból sem tudtunk a flamencoról. Valóban előnyt jelent, hogy házastársak vagyunk, hiszen minden szabad pillanatunkban együtt gyakorolhatunk, alkothatunk és készülhetünk a soron következő fellépésünkre.

Névjegy Czipfné Berényi Ágnes flamenco táncos és Czipf János flamenco gitáros Pécsett születtek, és jelenleg is a baranyai megyeszékhelyen élnek. Több spanyol városban (Jerez de la Frontera, Madrid, Granada) jártak tanulmányúton. Duóként 2012-ben léptek először színpadra.



- Honnan a szerelem a flamenco iránt?



Cné. B. Á: - Életemben először 2006-ban láttam flamenco előadást Pécsett, a Harmadik Színházban. Szerelem volt első látásra. Ekkor indult el a keresésem, melynek köszönhetően még az év októberében csatlakozhattam egy pécsi, kezdő kurzushoz.

Czipf János: - 2008-ban vettem életemben először gitárt a kezembe. A nulláról indulva, autodidakta módon jutottam el arra a szintre, ahol jelenleg tartok. A szerelem az idő múlásával alakult ki bennem. Ahogy egyre jobban megismertem a műfajt, úgy kedveltem meg és váltam flamenco-függővé.













- Mit jelent önöknek a tánc és a zene?



C. J.: - Mostanra már egy életstílust. Szinte köré szerveződött a létezésünk, átszövi azt. Flamenco zene és tánc nélkül már elképzelhetetlenek lennének a mindennapjaink. A különlegességét az adja, hogy a világon nagyon kevesen ismerik ezt a műfajt, és még kevesebben vannak, akik be is mutatják a nagyközönség előtt.

Cné. B. Á.: - Számunkra ez egy olyan megtapasztalás és lehetőség, amelyen keresztül átadhatunk másoknak is abból a szeretetből, ami közöttünk áramlik, és az előadásaink nézői a flamenco iránt érzett mérhetetlen szenvedélyünket és alázatunkat is átérezhetik.

Mi a flamenco? Spanyolország déli részén alakult ki sok száz évvel ezelőtt, több különböző kultúra zenei elemeinek a keveredéséből. A flamenco valójában gyűjtőfogalom, számos eltérő stílust foglal magában, melyek különböznek egymástól ritmikailag, hangzásukban és hangulatukban is.



- Foglalkoznak oktatással is?



Cné. B. Á.: - Igen, oktatjuk is a flamencot. Jelenleg is vannak tanítványaink, felnőttek és gyerekek egyaránt. Mivel egy nagyon különleges műfajról van szó, nincsenek sokan az érdeklődők. Akik ránk találnak, azoknak örömmel átadjuk azt a tudást, amit az évek alatt megszereztünk.



- Kinek ajánlják ezt a táncot?



C. J.: - Minden korosztálynak. Épp az a lényege, hogy sem korhoz, sem partnerhez nem kötött. Így a gyerekektől a nyugdíjas korosztályig a flamenco jóvoltából bárki átadhatja magát a tánc örömének.

- Előzetes „táncrendünk" nincs. Ahová hívnak minket, oda szívesen elmegyünk. Szeretnénk, ha minél többen megismernék a flamenco varázslatos világát. Tavaly is volt szerencsénk több helyen bemutatkozni az ország különböző pontjain.