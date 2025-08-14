Itt a razzia mérlege: több tízezer gyorshajtót szűrtek ki
2025. augusztus 14. csütörtök 09:30
Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség augusztus 4. és 10. között a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes országos akciójának keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki, egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök, illetve egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatnia hatóságoknak az eredeti gazdájához - tartalmazza a közlemény.
MTI
