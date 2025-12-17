A Dunán is készenlétbe helyezték a jégtörőket - Nyolc éve volt utoljára szükség rájuk
2025. december 17. szerda 14:40
Már a bajai kikötőben állomásoznak a Duna magyarországi alsó szakaszán bevethető jégtörők. 2017-ben többször is bevetették őket, Mohácstól délre, Szerbiában küzdöttek a jéggel.
Függetlenül az időjárási körülményektől a jogszabályok alapján december 15-én üzembe kell helyezni a jégtörő hajókat, ilyenkor megkezdik a járművek melegen tartását, hogy a rendszerei ne fagyjanak el, és azonnali készültségben tartsák őket.
Ennek megfelelően Baján is elfoglalták állomáshelyüket a hajók, mostantól állandó készültségben áll a négy jégtörő.
Magyarországon összesen húsz hajó áll szolgálatban Magyarországon: Tiszalökön, Tiszadobon, Kiskörén, Szegeden, Baján és Győrben.
A járművek különböző méretűek: a kisebbeket torlaszmegbontásra használják, a 417 tonnás, 1980-as években épített Széchenyi névre keresztelt monstrum pedig a jégtörésre leginkább alkalmas tagja a magyar flottának.
2017-ben koleszbe költözhettek a diákok
Azóta a legkomolyabb jégzajlás 2017-ben volt, akkor a folyó hetven százalékát borították el a jégtáblák. Teljes hajózási zárlatot rendeltek el, a kompforgalom is leállt, a szigeti városrészben egy hetes tanítási szünetet rendeltek el. Ez idő alatt a szigeti részönkormányzat reggel és délután falubuszt indított a városi oldalra ingázókért. A szigeti diákok ideiglenesen kollégiumba költözhettek, hogy megkönnyítsék számukra az iskolába járást.
A jégtörő hajókat 2016-ban a Dunán Mohácstól délre több szakaszon is bevetették, hosszú jégtorlaszokat tudtak megbontani velük, amelyek a jégtörés megkezdéséig csaknem négyméteres vízszintemelkedéseket okoztak.
2017. január 16-án a Jégtörő XI. és Jégtörő VI. útnak indult a szerb-horvát Duna-szakasz felé. Január 17-én elérték a Dálya térségében kialakult jégtorlasz felső határát. A rendkívüli körülmények hatására a Jégtörő VI. aznap elakadt a torlaszban.
A Jégtörő XI. hajó folytatta a torlaszon történő áthaladást, január 19-én 11:45 órakor elérte a torlasz alsó határát, Vukovár kikötőjét, majd január 20-án megkezdte a Dálya térségében kialakult csaknem tíz kilométer hosszúságú torlasz bontását, egy átjárható, a jég levezetésére alkalmas csatorna kialakításával. A hajó január 22-én érte el az elakadt Jégtörő VI.-ot, majd a jégmező feldarabolása után a hajópár együtt tért vissza Vukovárra.
Katasztrófa a szigeten
Január 18-án a Dunán kialakult jéghelyzetet egy további jégtörőhajó-pár, a Széchenyi és a Jégtörő VII-es indult útnak Belgrád irányába. Feladatuk szerint egy 25-30 cm vastag, acélos jégtáblákból álló összefüggő, 170 kilométer hosszú jégtorlasz bontása volt. A hajópár folyamatosan haladt Újvidék felé, de az előző nap megnyitott csatorna éjjel összefagyott és reggelre mindig beállt. A cél 80-100 méter széles csatorna nyitása és nyitva tartása volt a jégmezőn. Ennek megfelelően a Széchenyi több alkalommal is beállt a torlódott állójégbe, a két nyom közötti részt pedig a döngölő és a hajó által keltett hullámok letörték. A letört nagyobb darabokat a Jégtörő VII. terelte, törte kisebbekre és aprította - sikerrel.
A kutatások egyébként a folyó magyarországi alsó szakaszán az utóbbi évtizedekben jelentősen kisebb az esélye annak, hogy megálljon a jég.
Az elvégzett szabályozási munkák és az ebből a szempontból kedvező környezeti hatások következtében javultak a lefolyás, és ezzel együtt a jéglevonulás feltételei, csökkent a jégmegállás veszélye. A jéghelyzet tehát javult, mindazonáltal a vizsgálatok azt mutatják, hogy számítani kell szélsőséges hidrometeorológiai viszonyokra, így ha ritkábban is, de kialakulhat jeges árvíz.
A Baján állomásozó jégtörők feladata többek között a téli kikötők biztosítása, illetve a folyó áramlását veszélyeztető jégdugók felszámolása. Mivel Szerbia és Horvátország a közös érdekű Duna-szakaszra nem tud jégtörőhajót biztosítani, a Mohács alatti szakaszon is a magyar jégtörők működnek közre a védekezési feladatokban.
Képünkön: jégtáblák között halad a magyar Jégtörő XI. hajó a Dunán a horvátországi Dálya térségében 2017. január 17-én.
M. B. - Fiotó: MTI/Molnár Edvárd
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Brutális gyilkosság Pécsett:...
- Orbán Viktor ismertette a nemzeti...
- Vasárnapig tart a rendőrségi razzia...
- Álörökösök bűnbandájára csaptak le a...
- A Dunán is készenlétbe helyezték a...
- Vigyázat, nagyon csúszhat! Ónos eső...
- Olcsóbb, friss és szép fenyőfát...
- Hurrá, hurka!
- Hogy a szükséget szenvedőknek újra...
- Már érzed, hogy vörös haj kell neked:...