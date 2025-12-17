Újabb tíz százalékkal nő a pedagógusuk bére januártól
2025. december 17. szerda 16:11
Januártól átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére - közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Facebook-oldalán.
Maruzsa Zoltán azt írta, a kormány ahogy vállalta, folytatja a tanárok és az óvónők béremelését.
A bejegyzésben közzétett videóban a köznevelési államtitkár arról beszélt:
a kormány vállalása szerint 2031-ig évente olyan mértékben emelkednek a pedagógus átlagbérek, ahogy a diplomás átlagbér növekszik.
A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint a diplomás átlagbér a következő évben tíz százalékkal nő majd, ennek megfelelően olyan kormányrendeletet készítettek elő, amelynek köszönhetően január elsejétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik majd a pedagógusok átlagbére - mondta.
Maruzsa Zoltán célként fogalmazta meg, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért.
MTI
