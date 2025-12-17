Vigyázat, nagyon csúszhat! Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést

2025. december 17. szerda 08:37

Baranyára szólóan is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet a várható ónos eső miatt.

 

Azt írták, délelőttől helyenként kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon.

A ködös részeken ónos szitálás is lehet. 

 

 

 

MTI