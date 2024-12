Olcsóbb, friss és szép fenyőfát szeretne? Baranyában is érdemes felkeresni az őstermelőket

Jövő kedd délelőttig megtalálhatók lesznek a fenyőfaárusok Baranyában is - aki azt reméli, hogy olcsóbban juthat hozzá az ünnep legfőbb kellékéhez, talán érdemes kivárnia, viszont azzal is számolnia kell, hogy a most még hatalmas választék jelentősen kisebb lesz a karácsonyt megelőző utolsó napon. Tapasztalataink szerint a legolcsóbban nem az árusoknál, hanem az őstermelőknél vásárolhatunk, akik akár a szemünk előtt vágják ki a kiválasztott fát.

Baranya-szerte több száz, Pécsett mintegy ötven árus kínál a város különböző pontjain fenyőfát, mindenütt minden fajtájú és méretű fa megtalálható a kereskedőknél.



Az árusítás több hete megkezdődött, és egészen jövő vasárnap délelőttig tart.

- Csendesen indult a vásár, de az utóbbi napok során már egyre többet adtunk el, lényegében minden nap megduplázódik forgalmunk - mondta lapunk kérdésére a vásárcsarnoknál egy árus.

Az árak a tapasztalatok szerint jelentősen emelkedtek tavalyhoz képest.



Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a népszerűségi listát továbbra is vezető lucfenyő métere tapasztalataink szerint négyezer forint körüli árról indul, az ezüst méteréért legalább ötezret kell fizetni, a nordmann nyolcezer forinttól kapható.

Ahogy korábban, idén is vannak olyan árusok, akik nem méterre, hanem „szemre", formára árazzák be fáikat.

Érdekesség, hogy az árak Baranya- és országszerte is nagyjából ugyanígy alakulnak, azaz ha valakinek másutt lenne is dolga, nem érdemes messzebbről fát hoznia.



Megmaradt az „hagyomány" is, hogy nem nagyon lehet alkudozni - a kereskedők nem igazán hajlandók engedni az árból.



- Talán majd az utolsó napon - reagál felvetésünkre egyikük. - Persze csak akkor, ha még lesz mit eladni , ha ugyanis addigra eladunk mindent, már nem hozunk újabb fákat - tette hozzá.



Vagyis aki kivárásra játszik, lehet hogy jobban jár, de az is megeshet, hogy hoppon marad, s már csak a maradék néhány fából válogathat majd.

Ugyanakkor néhány nagyáruházban már elkezdték akciós áron kínálni a még meglévő készleteket, nyilván attól tartva, hogy a nyakukon marad a portéka. Az egyik ilyen pécsi üzletben például féláron adják a földlabdás fenyőket, amikhez így valóban olcsón hozzájuthatunk.

Aki spórolni szeretne, érdemes fontolóra vennie, hogy nem árustól, hanem őstermelőtől vásároljon. Baranyában is sokan árulnak fenyőfát, igaz, ehhez esetenként néhány kilométert autózni kell, de megéri: egyrészt biztosan frissen vágott lesz a fenyőfa, hiszen a legtöbbször a helyszínen vágják ki (vagy ássák ki földlabdástól) az általunk kiválasztott példányt, másrészt olcsóbb is.

Van olyan őstermelő, akinél például egy másfél méteres lucfenyőt 2500 forintért megvásárolhatunk, egy másiknál pedig az ennél jóval nagyobbakért sem kell többet fizetni négyezer forintnál.