Két pécsi drogdílerre is lecsaptak a kommandósok, a vevőik is ráfáztak - Videó!

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Mecsek kommandósok segítségével egyszerre több helyszínen csaptak le a kábítószer-bűnözésre Pécsett.

Az akcióra június 26-án - a Kábítószer-ellenes Világnapon - este került sor, az egyik dílert épp akkor fogták el a rendőrök, amikor drogot adott át a vevőjének.

A 32 éves férfi a gyanú szerint hónapok óta terítette a drogot Pécsett és környékén, amit a lakásán megtartott kutatás is igazolt, ugyanis kábítószergyanús anyagot és egy digitális mérleget is lefoglaltak tőle a nyomozók.

A nyomozás széles körű felderítő munkával indult, amelynek eredményeképp a 32 éves díler felsőbb kapcsolatát is sikerült azonosítani, majd kivonni a drogpiacról. A 44 éves férfi is rendszeresen árulta a kábítószert a városban, a lakásán szintén találtak kábítószert a nyomozók, emellett a drogtesztje is pozitív lett.













A rajtaütés során összesen több mint bruttó fél kilogramm különböző, kábítószergyanús anyagokat - növényi származék, fehér por, kristályos anyag -, valamint több száz vágyfokozó tablettát, illetve kábítószer értékesítéséhez és fogyasztásához használatos eszközöket foglaltak le a nyomozók.

A rendőrök mindkét terjesztőt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyomoz ellenük a főkapitányság.

Az üggyel kapcsolatban további három férfit és egy nőt is kihallgattak, mindannyiuk drogtesztje pozitív lett, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.