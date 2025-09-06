A csapadékhiány miatt alig találnak élelmet a Baranyában fészkelő fekete gólyák

Az utóbbi két évben némileg javult a fekete gólyák baranyai helyzete, a hét évig tartó rossz költés sorozat 2023-ban megszakadt. Idén a fészektérképezések során a faj 10 új fészke került elő. A régi fészkek közül csak 3 semmisült meg, így a váltófészkekkel együtt jelenleg 32 fészek adatai szerepelnek vármegyei nyilvántartásunkban - számolt be róla a Magyar Madártani Egyesület baranyai csoportja.

A gólyák a tavaszi visszaérkezésük során 17 fészket foglaltak el. Ezek közül 2 fészket csak magányos gólyák laktak, 1 fészket pedig foglalt egy gólyapár, de tojásrakás nem történt. A 15 fészkelő pár még így is néggyel több a tavalyinál.

A ténylegesen költő párok 8 esetben nem reptettek fiókákat, a sikeresen költők pedig 1x1 és 5x3 fiókát neveltek fel. A 16 kirepülő fióka igen gyenge eredménynek számít, az összes fészkelőpárra számítva mindössze 1,1 fióka az átlagos eredmény.

A költések sikerességére egyre inkább rányomja bélyegét a fiókanevelési periódus csapadékhiánya.

A gyepek és szántóföldi területek időszakos vízállásai, a sekély vízű csatornák fontos táplálkozóterületei a gólyáknak. Ezek hiánya csökkenti a fiókák felneveléséhez szükséges táplálékbázist.

A Duna és Dráva árterein fészkelők esetében pedig az áradások elmaradása okoz gondot, mert az itt költő párok főleg a holtágakban és kiöntésekben keresik élelmüket.

Ha ezek a vizes területek idő előtt kiszáradnak, a gólyák csak kevés fióka felnevelésére képesek, esetenként még a szülőmadarak is alig találnak maguknak elegendő táplálékot.

A zsákmányállatok hiánya akár idő előtti nagyobb helyi kóborlásokra vagy elvonulásra is késztetheti a madarakat. Jó példa erre az egyik idei megfigyelésünk. Július végén az egyik illocskai tarlón már 30 fekete gólya keresgélte a betevőt.