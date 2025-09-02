Zivatarok, de még jégeső is lecsaphat Baranyára
2025. szeptember 02. kedd 08:03
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki kedden Baranyában is- derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.
A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani csütörtökön, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.
MTI
