Majka beteget jelentett, elmarad a hétfői ingyenes koncertje a Széchenyi téren, Pécsett
2025. szeptember 01. hétfő 07:51
Állítása szerint "hullabeteg" lett, ezért lemondta lemondta hétfői, pécsi koncertjét Majka. A Széchenyi téri, ingyenes koncert tehát elmarad. Azt egyelőre nem tudni, hogy a város napján fellép-e valaki helyette.
Vasárnap délután már állt a színpad a Széchenyi téren, semmi nem utalt arra, hogy a város napjára, hétfőre bejelentett ingyenes Majka-koncertet bármilyen veszély fenyegetné.
Aztán az előadó a közösségi oldalán jelezte, betegség miatt elmarad a pécsi fellépése.
Azt írta:
"Pécsiek! Van egy rossz hírem. Meg egy jó.
A helyzet az, hogy hétfőn nem lesz koncert, hullabeteg lettem, egyelőre az ágyat nyomom, meg az antibiotikumot. Erősen a túlélésért küzdök, de nem adom fel.
Van még néhány buli az idén, és azt szeretnénk mind megtartani!
A pécsi szervezőkkel egyeztetett új dátum: szept. 5. (péntek) 21:00 óra. A helyszín változatlanul a Széchenyi tér. Ott találkozunk!"
Képünk illusztráció.
EQM
