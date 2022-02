Viharos szélre, borúra és csapadékra is számíthatunk az előttünk álló héten

Többször borús, csapadékos idő várható a jövő héten és ismét többfelé lesz erős, akár viharos a szél. Lehűlés nem várható, néhol 10 Celsius-fok feletti maximumok is lehetnek, és olykor hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Ugyanakkor délután szórványosan előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti határ közelében, illetve az északkeleti hegyekben estétől néhol havas eső, hó is hullhat. Többfelé élénk, az Észak-Dunántúlon helyenként erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában plusz 7 és 13 fok között valószínű.



Kedden is várható több-kevesebb napsütés, de délutántól nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor. Néhol akár még az ég is megdörrenhet. Hajnalban általában mínusz 2 és plusz 5 fok közötti értékeket mérhetnek. A kora délutáni órákra 6 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.



Szerdán napközben már csak néhol lehet zápor. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet plusz 8 és 13 fok között alakul.



Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, és többfelé, illetve több alakommal várható eső, zápor. Sok helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódhat a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 2 és 7 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között várható, de keleten 10 fok alatti értékek valószínűek.



Pénteken elszórtan lehet kisebb eső, záporeső és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A szél többfelé megerősödhet, viharossá fokozódhat. Hajnalban plusz 2 és 7, kora délután 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap is többfelé lesz erős, viharos a szél. Helyenként lehet zápor, kisebb eső. Vasárnap a hegyekben vegyes halmazállapotú csapadék is eshet. Szombaton a minimumok mínusz 1 és plusz 6, a maximumok plusz 8 és 12 fok között alakulnak. Vasárnap hajnalban mínusz 5 és plusz 2, délután plusz 8 és 13 fok közötti értékeket mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.