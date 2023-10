Viharos széllel és porviharral jön a hidegfront

Vasárnap markáns hidegfront vonul át az országon, átmeneti erős lehűlést okozva. A front átvonulását erős, több helyen viharos szél kísérheti, és a szántóföldek állapotától függően egyes helyeken porvihar is kialakulhat - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán szombaton.



Azt írták: az Északkelet-Európát elárasztó hideg, sarkvidéki eredetű légtömegből Magyarország is kap "egy kis ízelítőt". Vasárnap hajnalban markáns hidegfront érkezik, amely néhány óra alatt át is robog az országon, átmeneti jelentős lehűlést okozva.



Az előrejelzés szerint a front vonulása során sokfelé erős, főleg a front közvetlen környezetében nagyobb területen is viharos lökések kísérhetik az északnyugatira, majd északira forduló szelet.



A szántóföldek állapotától függően egyes helyeken porvihar is kialakulhat - hívták fel a figyelmet.



A meteorológiai szolgálat az MTI-hez szombaton eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, vasárnap reggel észak felől egy markáns hidegfront éri el az országot, ami a délelőtti órákban át is vonul az országon.



A front előterében a nyugati, északnyugati szél már vasárnap hajnaltól nagy területen megerősödik. Délelőtt a front környezetében a hirtelen északias irányba forduló szelet többfelé kísérhetik viharos, óránkénti 60-80 kilométeres, néhol ettől erősebb lökések is. A front mögött a délutáni órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések az esti órákig még előfordulhatnak.