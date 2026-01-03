Újabb havazás kezdődik az esti óráktól Baranyában

Estétől nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely kelet, délkelet felé terjedve főként hazánk déli felén okoz többfelé havazást - ez csak vasárnap a déli órákra szűnik meg a déli határ mentén.

Jellemzően néhány cm-es hóréteg alakulhat ki.

Napközben a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, éjszakára átmenetileg déliesre fordul a légáramlás, amely nagyrészt mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -1 és +4 fok között valószínű, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.