Újabb havazás kezdődik az esti óráktól Baranyában
2026. január 03. szombat 17:17
Estétől nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely kelet, délkelet felé terjedve főként hazánk déli felén okoz többfelé havazást - ez csak vasárnap a déli órákra szűnik meg a déli határ mentén.
Jellemzően néhány cm-es hóréteg alakulhat ki.
Napközben a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, éjszakára átmenetileg déliesre fordul a légáramlás, amely nagyrészt mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -1 és +4 fok között valószínű, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.
MTI
