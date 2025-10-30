Több férőhellyel készül a MÁV-csoport a kegyeleti ünnepekre

Mindenszentek és halottak napja alkalmából a MÁV-Volán-csoport a megszokottnál nagyobb utasforgalomra számít, ezért növelt kapacitású vonat- és buszjáratokkal, valamint több városban közvetlen, temetőkhöz közlekedő autóbuszokkal készül a hétvégére - közölte a MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.

Szombaton, mindenszentek ünnepén, valamint vasárnap, halottak napján, amely egyben az őszi iskolai szünet utolsó napja is, a vonatok szombati, az autóbuszok és a HÉV-járatok ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A MÁV arra kéri az embereket, hogy utazásukat időben tervezzék meg, és indulás előtt tájékozódjanak a menetrendekről a MÁV+ applikációban vagy a megújított emma.mav.hu oldalon.

A vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok elővételben váltsák meg menet- és helyjegyeiket, ezzel is segítve a társaságot abban, hogy a várhatóan legforgalmasabb időszakokban többletkapacitást tudjon biztosítani.

A tájékoztatás szerint a nagyobb kihasználtságú reggeli és délutáni InterCity-járatokat a MÁV-csoport több kocsival közlekedteti, különösen november 2-án, az őszi szünet végén. Az érintett járatok között van egyebek mellett a Nyírség, a Tokaj, a Tópart, a Balaton, a Napfény, a Savaria, a Dráva, a Mura és a Mecsek InterCity.

A MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat- és utasforgalmat, szükség esetén pedig operatív intézkedésekkel és készenlétben álló MÁVBUSZ-okkal biztosítja az utasok eljutását.