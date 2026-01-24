Tíz foknál is melegebb lehet vasárnap napközben!

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult, elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de kezdetben az ország déli felén, az éjszaka második felében átmenetileg nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások.

Délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik, amelyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett ma este a nyugati, északnyugati határvidéken, az éjszaka folyamán pedig az Északi-középhegységben gyenge ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél. Holnap már nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol vékonyabb felhőzet esetén.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő.