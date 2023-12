Szörnyű: egy 17 éves fiú a szén-monoxid áldozata

Meghalt egy 17 éves fiú szén-monoxid-mérgezésben szombat hajnalban a főváros XIX. kerületében lévő Wekerletelepen - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.



Mukics Dániel közleménye szerint szombaton hajnali fél egykor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy szén-monoxid-mérgezés történt a Wekerletelepen lévő kétszintes családi házban.



Egy 17 éves fiú életét nem tudták megmenteni, két másik gyerek pedig kórházba került - tette hozzá.



A tűzoltók és a gázszolgáltató szakemberei még nyitott ablak mellett is nagy koncentrációban ki tudták mutatni a mérgező gázt, amely feltehetőleg a kémény nem megfelelő huzata miatt keletkezett - írta a szóvivő.



Mukics Dániel kitért arra, hogy idén már tizenöten haltak meg szén-monoxid-mérgezésben.



A közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid színtelen, szagtalan, rendkívül mérgező gáz, ami a nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők rossz levegő-utánpótlása, tökéletlen égése esetén keletkezik.



A kémény szabálytalan műszaki kialakítása, vagy elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy szén-monoxid keletkezzen. A rendszeres, ingyenes kéményellenőrzés garantálhatja a biztonságot: a családi házban élők az ingyenes kéményellenőrzésre a 1818-as telefonszámon, a 9.1-es menüpontban, vagy a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat címen lehet időpontot foglalni - hangsúlyozta a szóvivő.



Kiemelte: ha valahol új fűtőeszközt kötöttek be, új kéményt építettek, vagy a meglévő kéményt átalakították, ott a kémény használata előtt meg kell rendelni a kémény műszaki átvételét. Ez magánszemélyeknek és cégeknek is egyaránt kötelező. A kéménysepréssel kapcsolatban minden információ elérhető a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon.



A szén-monoxid-érzékelő olyan egyszerűen alkalmazható készülék, amely jelez, ha veszélyes gázkoncentráció képződött, így időt és menekülési lehetőséget biztosít. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető az érzékelők pozitív és negatív listája - áll a közleményben.



