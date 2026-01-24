Szijjártó: Tisza néven indul az ukrán kormány a választásoson

Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, így az április 12-i szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország - reagált ukrán kollégája friss bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: "Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (...) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára."

"De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi" - folytatta.

"Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága" - tette hozzá.

"Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát - egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel" - zárta üzenetét Szibiha.

Erre reagálva Szijjártó Péter azt írta, hogy "az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza".

"Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba" - húzta alá.

"Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország" - figyelmeztetett.