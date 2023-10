Simicskó: határvédelem kell a terrorizmussal szemben

Az Európát érő tömeges migrációnak, az abból eredő terrorizmusnak komoly határvédelemmel lehet megfelelően gátat szabni, nem pedig azzal, hogy elosztják a bevándorlókat a tagállamok között - mondta Simicskó István a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetőjét, egyben az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagját annak kapcsán kérdezték, hogy sajtóhírek szerint a hétfői brüsszeli terrortámadás felgyorsíthatja a migránsok befogadásának kötelezettségével is együtt járó, új európai migrációs paktum elfogadását, amely ellen a magyar kormány tiltakozik.



A politikus aláhúzta: a tömeges migrációnak - ahogy azt a magyar példa az elmúlt években már számtalanszor bebizonyította - komoly határvédelemmel, visszatoloncolással lehet megfelelően gátat szabni, nem pedig azzal, hogy elosztják a bevándorlókat az egyes európai országok között.



Hangsúlyozta: Magyarország számára elképzelhetetlen a kötelező migránskvóta bevezetése, az nem megoldás, mert "nem akarunk migránsgettókat" az országban, így a paktumot a tervezett formában a kormány nem fogadhatja el.



Közölte: az Európai Uniónak a határvédelmét kellene erősítenie, erre vonatkozóan azonban nem láthatók határozott intézkedések, lépések, s ma úgy fest: Brüsszel migrációs politikája kudarc, ami az Izraelt ért Hamász-támadás miatt meginduló migránsok érkezésével a mainál is komolyabb problémák forrása lehet - vélekedett.



Simicskó István felhívta a figyelmet arra, hogy nap mint nap láthatók a tömeges migrációval járó veszélyek, hiszen a közelmúltban iszlám szélsőséges, fanatikus elkövetők gyilkoltak ismét Nyugat-Európában.



Annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság nem elvonta, hanem megháromszorozta a Palesztinának nyújtandó támogatást a Hamász-támadás után, Simicskó István azt mondta: évek óta úgy fest, mintha az európai döntéshozók időről időre - az egyébként Magyarország által is képviselt - józan ésszel ellentétesen cselekednének, s folytatnának készakarva önfeladó politikát.



Közölte: a brüsszeli döntéshozókkal szemben Magyarország az erős, szuverén államok szövetségén alapuló Európai Uniót képzel el, ugyanis így lehet megvédeni a kontinens társadalmát, kultúráját, jövőjét még akkor is, ha Brüsszel politikai és pénzügyi zsarolással, nyomásgyakorlással, a választások befolyásolásával igyekszik hatni az országra - vélekedett.



Arra a kérdésre, hogy mit tud tenni Magyarország a terrorizmus elleni küzdelemben, Simicskó István úgy felelt: a határvédelem és a szolgálatok fokozott figyelmére, valamint a szerb hatóságokkal való szoros együttműködésre lesz szükség a jövőben ahhoz, hogy a déli határ felől veszélyes emberek - akár felfegyverzett terroristák - ne juthassanak be Magyarországra és így az Európai Unióba.