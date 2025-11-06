Pénteken korábban zárnak a baranyai kormányablakok
2025. november 06. csütörtök 12:03
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 2025. november 7-én, pénteken az ügyfélszolgálati munkát érintő informatikai fejlesztések miatt a kormányablakok csak 14:00 óráig lesznek nyitva.
A fejlesztések célja az ügyintézés hatékonyságának javítása és a szolgáltatások korszerűsítése.
A kormányhivatal az ügyfelek megértését és türelmét kéri.
Forrás: Baranya Vármegyei Kormányhivatal
