Így alakult az üzletek forgalma szeptemberben
2025. november 06. csütörtök 08:56
2025. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene változatlan maradt az előző hónaphoz képest.
Szeptemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,1 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,0 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett.
A jelentés kitért arra is, hogy a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 11 százalékkal nőtt.
A KSH adatai szerint az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forintot ért el.
Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott - derül ki a jelentésből.
2025. január-szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 2,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene - közölte a KSH.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pénteken korábban zárnak a baranyai...
- Orbán Viktor: Irány Washington!...
- Most még nem késő téliesíteni a...
- Súlyosabb büntetést kérnek az...
- Zsákszámra önthetjük a palackokat az...
- A szovjetek bevonulása után a pécsi...
- Megtalálhatták az eltűntként keresett...
- Így alakult az üzletek forgalma...
- Szili Katalin: az unió nem foglakozik...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon