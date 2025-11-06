Megtalálhatták az eltűntként keresett mohácsi kislányt
2025. november 06. csütörtök 08:01
Amint arról beszámoltunk , körözést adott ki a rendőrség, miután múlt pénteken eltűnt egy 14 éves mohácsi lány. A hatóság a törvényi szabályozás miatt nem adhat bővebb felvilágosítást a kereséssel kapcsolatban, azonban kedvező fordulatot jelenthet az ügyben, hogy a lány már nem szerepelt a nyilvános, bárki számára elérhető körözési adatbázisban.
A 14 éves mohácsi lány 2025. október 31-én távozott lakóhelyéről ismeretlen helyre.
Szerkesztőségünkhöz azóta rengeteg megkeresés érkezett és érkezik továbbra is, az után érdeklődve, van-e valamilyen fejlemény az ügyében.
Éppen ezért kedden megkérdeztük a rendőrséget, van-e valamilyen fejlemény. Akkor azt válaszolták, hogy lányt a Mohácsi Rendőrkapitányság ügyszámon eltűntként körözi. Hozzátették, "a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény rendelkezései alapján bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni."
Kedvező fordulatot jelenthet ugyanakkor, hogy csütörtökön reggel a lány már nem szerepelt a nyilvános, bárki számára elérhető körözési adatbázisban.
Azaz minden bizonnyal megtalálhatták.
Képünk illusztráció.
M. B.
