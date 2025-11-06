Zsákszámra önthetjük a palackokat az új automatába

A MOHU újabb, ömlesztett visszaváltásra alkalmas automatát telepített Budapesten. A III. kerületben nyílt Príma üzletben, az új R2 elnevezésű automata - a norvég TOMRA gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata - már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni - közölte a MOHU csütörtökön az MTI-vel.



A technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni az automatába, hanem akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot - írták a közleményben.

Felidézték, hogy tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen úgynevezett "zsákos beöntésre" alkalmas automatát.

Megjegyezték, sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat. Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének. A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után, a MOHU további, ömlesztős automata telepítéséről döntött. Az újabb 6-8 automatának köszönhetően újabb tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.

A tájékoztatás szerint naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a MOHU REpont rendszerében, ezek újrahasznosításával csaknem évi 3 milliárd palack hulladék nem kerül a környezetbe.

Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős vezetője a közleményben ismertette, hogy a kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza összesen. A folyamat gyors felfutása, és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány elérése felé. A tervek szerint idén, még 6-8 ilyen zsákos beöntésre alkalmas automatát fognak telepíteni országszerte, erről egyeztetnek a kereskedelmi partnerekkel - tette hozzá.