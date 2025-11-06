Orbán Viktor: Irány Washington! Munkára fel!
2025. november 06. csütörtök 11:14
Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebookon.
A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban.
"Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult" - olvasható a bejegyzésben.
"Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja" - írta Orbán Viktor.
Hozzátette: Irány Washington! Munkára fel!
MTI - Fotó: Facebook/Orbán Viktor
