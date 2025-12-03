Párás, ködös éj után borús napunk lesz csütörtökön is

Nagyrészt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, de főként a keleti, északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett holnap is lehet több-kevesebb napsütés.

Néhol gyenge eső, a ködös részeken szitálás is lehet, majd csütörtök délutántól az ország nyugati felén egyre több helyen előfordulhat eső. A délkeleti, keleti szél helyenként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de napsütés mellett ennél kissé enyhébb is lehet az idő.