Orbán Viktor: vissza kell fordítani az európai politikát a zsákutcából

Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek az orosz-ukrán háborúba - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Orbán Viktor kifejtette, nem az az elsődleges probléma, hogy van egy orosz-ukrán háború - ami mindennek a gyökere -, az igazi nagy baj az, hogy az európaiak eldöntötték, háborúba mennek.

Hozzátette, egy amerikai békejavaslat, vagy az orosz-ukrán háborút lezáró tűzszünet vagy béke immáron nemcsak a fronton elpusztuló életek megmentéséről szól, már nemcsak arról szól, hogy ne folytassák a pénz elégetését egy megnyerhetetlen háborúra, hanem arról is szól, hogy az európaiakat is visszatartsák a háborútól.



A kormányfő elmondta: már megírta válaszlevelét Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, aki az ukrajnai háborúra újabb forrásokat kért a tagállamoktól; a levélre nemcsak egy konkrét elutasítást írt, hanem azt megokolta és javaslatokat is tett.

Orbán Viktor azt mondta: csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.



A következő 2-3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és "elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs" - fogalmazott.

Az ukrán korrupciós botrányról szólva jelezte, két dolgot tudtunk meg az ukrán háborús maffia működéséről. Az egyik, hogy nagy összegek tűnnek el, és nem oda jutnak, ahova az európaiak meg az amerikaiak küldték. A másik viszont, hogy Európának - miközben önti a pénzt Ukrajnába -, nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek.

Hozzátette: normális esetben, ha pénzt adok, akkor rögzítem az erről szóló megállapodásban, hogy milyen csatornákon keresztül, hova fog eljutni az összeg, és nekem mint adományozónak, mely pontokon van módom ellenőrizni, hogy valóban a megegyezés szerint költötték-e el. De "úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen" - mondta.

Orbán Viktor azt mondta: több apróbb kérdés mellett két nagy ügyben, a háború és a migráció ügyében van jelentős magyar ellenállás az európai politikában.

Hangsúlyozta: ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék, a DK és a Tisza is Brüsszel oldalán áll.



Értékelése szerint itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kormány Brüsszelben szembetalálja magát a többi európai országgal, hanem a DK-val és a Tiszával is, akik az Európai Parlamentben háborúpárti, ukránbarát álláspontot képviselnek.

A miniszterelnök a DK esetét "régi történetnek" nevezte, hozzátéve, hogy ha baloldali kormány van Magyarországon, akkor valójában Brüsszel kormányoz.

De - folytatta -, ugyanez van a Tisza Pártnál is, amelyet értékelése szerinte Brüsszelben hoztak létre, onnan is finanszíroznak, és két megbízása van: hogy megtörje a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében.