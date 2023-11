Orbán Viktor: Ukrajna EU-s csatlakozása olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút pénteken.

Nem szabadott eddig Európában arról beszélni, hogy a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, de egy új titkosszolgálati jelentés is bizonyítja, hogy amit korábban csak a magyarok mertek kimondani, az pontosan úgy van és a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A kormányfő szerint ráadásul a migránsok egyre inkább radikalizálódnak és emögött gyakran terrorszervezetek állnak.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy hajlíthatatlan a migráció ügyében, mert ha egyszer beengedjük, akkor utána nem tudjuk kirakni ezeket az embereket.

A gyerekeink miatt kell mindent megtennünk azért, hogy ezt ne engedjük, hogy nekik ne kelljen olyan körülmények között élniük, mint az már most számos helyen is látható

- mondta.

Az illegális migránsok bármilyen beengedése oda vezet, hogy majd Magyarországon sem lehet békésen élni. Ez több nyugati országban már most is így van, ami részben a gyarmatosítás, részben a 2015-ös migrációs hullám eredménye - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a baloldal hozzáállása érthetetlen ebben a kérdésben.

A kormány próbál egy nemzeti egységet létrehozni a migráció ügyében, de az ellenzék részéről nincs erre nyitottság, ezért a többségnek kell kitartania a magyar érdekek mellett.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy nekünk azért kell hálát adunk, mert nekünk helyén volt az eszünk amikor kellett a migráció kérdésében.

„Ha nem így lett volna, akkor ugyanabban a cipőben járnánk, mint most a nyugatiak" - fogalmazott.

Nekünk most az a feladatunk, hogy ne engedjük meg Brüsszelnek, hogy amit rosszul csináltak, azt ránk erőltessék - tette hozzá.

A kormányfő kiemelte, hogy Brüsszel most az elhibázott döntései miatt akarja ránk erőltetni a migránsokat.

Ide akarják küldeni a saját migránsaikat, migránsgettókat akarnak létesíteni - fogalmazott Orbán Viktor.

Brüsszelben ezért változásra van szükség, és erre lesz lehetőség az Európai Parlamenti választáson. És ezt segíti majd a nemzeti konzultáció, ami megerősítheti a magyar álláspontot Brüsszelben.

Két eszközünk van van: a nemzeti konzultáció és a nemzeti egység. Jelenleg kétfrontos harc zajlik, meg kell védeni a déli határokat és az álláspontunkat Brüsszelben - jelentette ki Orbán Viktor.

Az erősödő migrációs nyomás miatt a magyar jogszabályokat is meg kell vizsgálni. A korábbi jogi helyzet 2015-ig jól működött, most azonban a jogszabályokon is szigorítani kell. Eddig egy idegenrendészeti szabályozással szigorítottunk, de most törvényt kell módosítani - mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, ezt a törvényt a kormány már benyújtotta a parlament felé, jövőre el pedig el is fogja fogadni.

„A nemzeti konzultáció legfontosabb célja, hogy egységet lehet elérni vele" - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint az egység a legfontosabb egy nemzet életében.

A legkomolyabb probléma, hogy Brüsszel jelenleg nem jól használja a hatalmát - fogalmazott a kormányfő.

„Az Európai Uniót a béketeremtés és a jólét miatt is hoztuk létre. Ma Európában háború, békétlenség van Európában és Magyarország lemarad a világ nagy gazdasági blokkjainak versenyfutásában. Ez mind amiatt van, mert a brüsszeli vezetés olyan konkrét, rossz döntéseket hoz, amiknek mindannyian megisszuk a levét" - mondta Orbán Viktor, aki szerint a brüsszeli bürokraták nézőpontjában kell változást elérni.

A műsorban emlékeztettek, hogy Gerhard Schröder volt német kancellár korábban azt nyilatkozta, hogy az orosz-ukrán konfliktusban már volt egy békemegállapodás-tervezet, azonban azt az ukránok, amerikai nyomásra nem írták alá.

Amit a volt német kancellár mondott, az a diplomáciában közismert tény - mondta Orbán Viktor. Majd megerősítette, hogy a magyar kormány is úgy tudja, hogy Isztambulban megvolt a megegyezés, amit az ukránok - amerikai nyomásra - nem írtak alá.

Amióta az amerikaiak beléptek ebbe a konfliktusba, azóta a konfliktus a lokalizáció helyett globalizálódik. Ez pedig nem érdeke Európának, hiszen az orosz-ukrán háború tönkretesz minket - tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar gazdasági növekedésről Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy a 2024-es év gazdasági növekedéséről tudjunk beszélni, ahhoz jól kell lezárnunk az idei évet. Ezért a kormányfő szerint a politikának nagyon nehéz lesz ez az elkövetkezendő a másfél hónap.

Ott van például Ukrajna EU-s csatlakozása, mely ország - Orbán Viktor szerint - olyan messze van a csatlakozástól, mint Makó Jeruzsálemtől.

Ráadásul az Európai Unió tartozik Magyarországnak, úgy, hogy közben Ukrajnába önti a pénzt.

A Magyarországnak járó források és az Ukrajnának adott támogatásokat pedig nem lehet összekötni, ez a kettő külön pálya

- fogalmazott a kormányfő.

Majd azt is elmondta, hogy a magyar kormány három dolgot vállalat 2023-ban: a nyugdíjak értéke megmarad, egyszámjegyűvé fogja visszavágni az inflációt és, hogy a munkahelyeket meg fogjuk védeni.

2024-ben visszaépítjük a gazdasági növekedést, mert ezáltal meg tudjuk védeni és gyarapítani tudjuk a munkahelyeket, így béremelést tudunk biztosítani.

Továbbá a béremelésen keresztül a különböző támogatásokkal segíteni tudjuk a családokat a jövőben - mondta a kormányfő.