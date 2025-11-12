Orbán Viktor: szerdától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés

A kiegészítő nyugdíjemelés szerdától érkezik: átlagosan 51 ezer forint minden nyugdíjasnak - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: "pontos elszámolás, hosszú barátság"; 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük, s ehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat.

Megerősítette, hogy a kiegészítő nyugdíjemelésnél nem állnak meg: "gőzerővel" dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit jövőre meg is fognak csinálni, "fokozatosan, de biztosan".

"A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!" - fogalmazott a miniszterelnök.