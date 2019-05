Vették az akadályokat: a mohácsi lánglovagok nyerték meg a baranyai tűzoltósport-versenyt

Pénteken rendezték meg Mohácson a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei tűzoltósport-versenyét. A megye hivatásos tűzoltóságainak csapatait kiválóan előkészített versenypálya várta, ráadásul az időjárás is kedvezően alakult.

A tűzoltócsapatok négy versenyszámban - horoglétra-mászás, 100 méteres akadályfutás, kismotorfecskendő szerelés és 4x100 méteres tűzoltó váltófutás - mérték össze gyorsaságukat.

Az egésznapos megmérettetés során tisztán látszott, hogy a csapatok keményen felkészültek és mindannyian győzni jöttek Mohácsra. Ezt jól mutatta az is, hogy az utolsó versenyszám - a kismotorfecskendő szerelés - előtt az öt csapatból négy még megnyerhette a összetett versenyt.

A kismotorfecskendő szerelés igen nagy precizitást kíván meg a csapatoktól, és persze az is szükséges, hogy abban harminc-negyven másodpercben ne következzen be technikai hiba, mert az azonnal érvénytelenné teszi a futamot.

Az utolsó versenyszámból a mohácsiak jöttek ki a legjobban, mindkét futamot problémamentesen végigvitték, ezzel az első helyet szerezték meg.

A tűzoltósport-versenyen végül hat szempont alapján rangsorolták a versenyzőket és a csapatokat, valamint két különdíj is gazdára talált. Az eredményhirdetésen Karsa Róbert tűzoltó ezredes tanácsos, igazgatóhelyettes gratulált a csapatoknak és adta át az okleveleket, serlegeket.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évi megyei tűzoltósport-versenyén az alábbi eredmények születtek:

100 méteres akadályfutás:

1. Rupp Dávid tűzoltó őrmester - Mohács HTP,

2. Vörös Árpád tűzoltó törzsőrmester - Szigetvár HTP,

3. Ludvig Mátyás tűzoltó őrmester - Mohács HTP.

Horoglétra-mászás:

1. Deáki László tűzoltó főtörzszászlós - Pécs HTP,

2. Berényi Imre tűzoltó főhadnagy - Mohács HTP,

3. Trábert Olivér tűzoltó őrmester - Mohács HTP.

Egyéni összetett:

1. Deáki László tűzoltó főtörzszászlós - Pécs HTP,

2. Berényi Imre tűzoltó főhadnagy - Mohács HTP,

3. Trábert Olivér tűzoltó őrmester - Mohács HTP.

4X100 méteres akadályfutás:

1. Szigetvár HTP,

2. Pécs HTP,

3. Komló HTP.

Kismotorfecskendő szerelés:

1. Mohács HTP,

2. Szigetvár HTP,

3. Komló HTP.

Végeredmény - csapat:

1. Mohács HTP,

2. Szigetvár HTP,

3. Komló HTP.

Az eredményhirdetés befejezéseként két egyéni díjat is átadott Karsa Róbert. Az egyik a Szamek Fernc díj, amit a híres horoglétra mászó tűzoltó emlékére alapítottak évekkel ezelőtt és ezen a versenyen harmadik alkalommal adtak át. Ezt az elismerést mindig az a tűzoltó érdemli ki, aki a versenyen horoglétra mászásban a legjobb időt futja. Ebben az évben - ahogy az előző két alkalommal is - Deáki László kapta meg a díjat.

Köszöntötték a verseny legidősebb tagját is, aki Jankó Gábor tűzoltó főtörzszászlós, komlói tűzoltó volt. Jankó Gábort az igazgatóhelyettes példaként állította a versenyzők és a tűzoltói állomány elé, mert rendszeres résztvevőként még most is méltó ellenfele a fiatal tűzoltóknak, és csapatának húzóembere.