Orbán Viktor: Magyarország ma az európai emberek hangja

Ma Magyarország az európai emberek hangja, az egyetlen olyan ország, amely úgy beszél, ahogy a magyar és a nyugat-európai emberek gondolkodnak, de itt az ideje, hogy Európában is változások történjenek, és az európai emberek visszavegyék az európai intézményeket - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás konferencia című eseményén hangsúlyozta: van egy, valóságos súlyát meghaladó befolyása Magyarországnak a nemzetközi politikában, és ennek az az oka, hogy ma az európai emberek Magyarországon keresztül tudják elmondani a véleményüket, és nem pedig a saját nyilvánosságrendszerükön keresztül.



Kijelentette: ideje, hogy nyugaton is megtanulják, hogy "hazugságban nem lehet élni, mert az ember belebetegszik, és utána belepusztul". "Itt az idő, hogy Európában is változások történjenek, és az európai emberek visszavegyék az európai intézményeket" - hangsúlyozta.



Értékelése szerint a múlt század a nemzeti szuverenitás elvesztéséről, a századvég a visszaszerzéséről, a mostani évtized pedig a szuverenitás megtartásáról szól. Hozzátette: a Magyarország szuverenitásáért folytatott küzdelemben továbbra is számítanak a Századvég segítségére, különösen a fiatalokéra. Mi megszereztük a szuverenitást, most a fiatalokon a sor, hogy meg is tartsák ezt - mondta a kormányfő.