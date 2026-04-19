Orbán Viktor: előbb az olaj, aztán a pénz
2026. április 19. vasárnap 17:48
Ukrajna már hétfőn helyreállítaná az olajszállítást, a magyar kormány álláspontja változatlan: ha van olaj, van pénz - közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán.
"Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását" - írta a miniszterelnök.
Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget - fűzte hozzá Orbán Viktor.
MTI
