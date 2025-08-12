Orbán Viktor elárulta, miért nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz

Adjunk esélyt a békének! - írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebookon, ahol közzétette, miért nem támogatta az Európai Tanács nyilatkozatát az alaszkai Trump-Putyin-találkozó előtt.

A kormányfő azt írta: mindössze négy nappal Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a "Putyin bábja" nótára, szeretném megosztani, miért nem tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében - fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök három pontban foglalta össze, miért nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz.

Közölése szerint a nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

Orbán Viktor szerint már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. "Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról" - jegyezte meg.

"Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai-orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU-Oroszország csúcstalálkozó összehívását" - tette hozzá.

Adjunk esélyt a békének! - zárta bejegyzését Orbán Viktor.