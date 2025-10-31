Orbán Viktor: aki Ukrajnát támogatja, az ma a háborút támogatja

Orbán Viktor interjút adott péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

A kormányfőt először arról kérdezték a műsorban, hogy több aggasztó hír is érkezett a héten Európa biztonsági helyzetéről (a drónincidensektől a sorkatonaságig), és ezek alapján miként látja a helyzetet. Orbán Viktor hozzátette: az is fontos hír, hogy „új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek".

„Érezhetően egy fegyverkezési verseny, egy spirál kezdőpontján vagyunk" - fogalmazott.

Hozzátette: ilyen esetekben rendre a múlt adhatja meg a választ, hogy milyen irányba vezethet mindez. Szerinte két analógia jöhet itt szóba: az I. világháború és a II. világháború. „Vannak, akik azt mondják, hogy ott vagyunk, mint '38-ban, Hitler előretör" - mondta, hozzátéve, hogy ő ezzel vitatkozik. A másik elképzelés az, hogy az I. világháború hangulata aktuális most, amikor „senki nem akart nagy háborút", mégis kitört.

Hozzáfűzte: ő úgy érzékeli, hogy az európai vezetők lépései (egyre több pénzt és fegyvereket adni Ukrajnának), illetve mondatai egy újabb háborúhoz vezethetnek el.

„Ezek mind nagyon-nagyon veszélyes mondatok, nem gondolják végig, hogy ha egy pisztolyt kiteszel az asztalra, előbb-utóbb elsül [...]. Európa ma kóvályog egy olyan helyzet felé, amely háborút jelent " - fogalmazott a kormányfő, aki szerint ebben a helyzetben Magyarországnak „meg kell vetnie" a lábát a béke mellett, és ezért kulcsfontosságú, hogy békepárti kormánya legyen az országnak.

Orbán Viktor „az európaiak arra készülnek, hogy ők egy háborút fognak vívni Oroszországgal", de mivel ők „nagykutyák", ezért nem fogjuk tudni befolyásolni a sorsukat. Szerinte a véleményükön mi nem tudunk változtatni, de a folyamatot feltárhatjuk. Megjegyezte azt is, hogy egy évvel ezelőtt még rosszabb volt a helyzet, mert akkor nemcsak az európai és az ukránok akarták folytatni a háborút, hanem az amerikaiak is.

„Tehát aki azt hiszi, hogy ebben a háborúban katonai győzelmet tud aratni [...] azok szerintem, akik ezt gondolják, azok tévednek. Ez egy befagyott helyzetet fog eredményezni, ahol folyamatosan zajlanak a háborúk, rengeteg emberélet vész oda" [...] és akár az európai országokat is beránthatják a konfliktusba - mondta Orbán Viktor, aki szerint az oroszokra és az ukránokra egyaránt igaz, hogy nem tudnak katonai győzelmet aratni a mostani harcban.

Mint mondta, azzal kapcsolatban jelenleg nincs egyetértés az Egyesült Államok és Európa közt, hogy a békét milyen módon képzelik el. Ezzel kapcsolatban nem sokkal később azt mondta: „Aki Ukrajnát támogatja, az ma a háborút támogatja."

És aki a háborút támogatja, annak az adóemelést is támogatnia kell, mert más forrásból Európa nem fogja tudni finanszírozni Ukrajnát - tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint „furcsa módon" most arra kell törekedni, hogy az amerikaiak és az európaiak békével kapcsolatos vitájából az amerikaiak kerüljenek ki győztesen. Közlése szerint a múlt héten XIV. Leó pápa is azt mondta, hogy a béke oldalán kell maradni.

Találkozó Donald Trumppal: fontos kérdések kerülnek napirendre

A kérdésre, hogy mi várható a jövő heti találkozóján az amerikai elnökkel, Orbán Viktor azt mondta:

„Szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban."

„Gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői [...], tehát egy nagy delegációval megyünk, és egy teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik a magyar-amerikai kapcsolatoknak" - fogalmazott. Mint mondta, a legfontosabbak a gazdasági megállapodások lesznek, és tető alá hozhatnak egy magyar-amerikai „együttműködési csomagot" is.

Ezzel kapcsolatosan az orosz energiabeszerzés kérdésére - amely területen Egyessült Államok újabb, potenciálisan Magyarországot is érintő szankciókat léptetett életbe a múlt héten - válaszolva hozzátette: hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak „maguk elé tudják képzelni" Európa térképét, és azt, hogy milyen viszonyokkal kell nekünk szembenéznünk. Mint mondta, Magyarországnak fontosak a kétoldalú kapcsolatok, és a mostani csomagban is v„annak kéréseink-javaslataink" amerikai befektetések vonatkozásában, de ezeknek az előfeltétele az, hogy legyen is hozzá megfizethető energia.

„És meg kell győznöm az amerikaiak arról [...] hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk [...] ki vagyunk szolgáltatva"

- mondta a kormányfő, aki szerint meg kell értetni az amerikaiakkal annak a helyzetnek a nehézségét, hogy nem egyszerű biztosítani az ország energiaellátását. Ezzel kapcsolatban példaként hozta fel, hogy még Németország is, noha nekik van tengerük, nehézségekkel néz szembe most az amerikai szankciók miatt, és mentességet kért nemrég azok alól.

A magyar gazdaságpolitikára és a friss GDP-adatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta: szerinte nem lehet komolyan venni azokat a baloldali elképzeléseket, amelyek óvatosabb gazdaságpolitikát szorgalmaznának, mert ezek a felvetések korábban sem bizonyultak hatékonynak.

„Hagyjuk ezt az egész hóbelevancot"

- mondta, utalva ezzel a baloldali, tiszás és DK-s közgazdászokra egyszerre.

Hozzáfűzte azt is, hogy sikeres gazdaságpolitikát csak 2010 után lehetett látni ebben az országban, most viszont a háború és a szankciók akadályozzák a növekedést. „Tehát én nem is remélek magasabb növekedést, amíg a háború és a gazdasági szankciók tartanak "- mondta. Megjegyezte azt is, hogy a kormányzat így is el tudta érni azt, hogy ne egy defenzív gazdaságpolitika legyen a magyar, és meg tudjanak közben valósítani olyan programokat, mint a fix 3 százalékos lakáshitel vagy a családtámogatások.

„Ennek van kockázata, ebben a közgazdászoknak igaza van, de az egyetlen olyan megoldás, amely az emberek számára elfogadható gazdaságpolitikát eredményez vállalható kockázat mellett"

- foglalta össze.

A 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: 2010-ben ők szenvedtek, mert az előző kormányok csökkentették a nyugdíjak értékét. A mostani kormány és a nyugdíjasok szövetsége viszont arról szól, hogy ilyen nem történhet, és hogy visszaadják a 13. havi nyugdíjat.

Most a 14. havi nyugdíj is jó ötlet, meg kell csinálni, de az még kérdéses, hogy hány lépésben tudják bevezetni, mert - a 13. havival ellentétben - ezt mindenképp fokozatosan kell majd bevezetni - fejtette ki álláspontját a miniszterelnök.