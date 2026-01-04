Nemzetközi sajtótájékoztatóval indítja az évet Orbán Viktor
2026. január 04. vasárnap 08:35
Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én, hétfőn 11 órakor.
"Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató 2026. január 5. 11:00. Kérdés nem marad válasz nélkül" - közölte a miniszterelnök.
MTI
