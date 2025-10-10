Napsütéssel indul a szombat, aztán gyűlnek a felhők

Szombaton eleinte a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel.

Helyenként, legnagyobb eséllyel északkeleten és az Észak-Alföldön alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél napközben a délnyugati és északkeleti térség kivételével többfelé lesz erős, az éjszakai órákban élénk.

A Bakony térségében szombaton időnként viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6, 12 fok között alakul, de az északkeleti, szélvédett völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű.