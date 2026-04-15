Napsütéses, kellemes napunk lesz csütörtökön
2026. április 15. szerda 16:46
Reggelig változóan felhős idő várható többnyire gyengén vagy közepesen felhős éggel.
Csütörtökön a felhőzet gomolyosodik, illetve gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Néhol zápor előfordulhat.
Mérsékelt marad a légmozgás, csak holnap napközben élénkülhet meg időnként az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 12 fok között változik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 24 fok között alakul
MTI
