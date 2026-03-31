Mentesítő járatokat indít a MÁV Pécsre csütörtökön

A tavaszi szünetre való tekintettel már nagycsütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV-csoport - közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Ahogy közleményükben írták, minden erőforrásukat bevetik, hogy valamennyi utas zökkenőmentesen, kényelmesen eljusson szeretteihez, vagy épp tervezett kirándulására, pihenésére. Az Országos Haváriaközpont is megerősített ügyelettel működik majd az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére.

A vonatok április 2-án (csütörtökön) pénteki, 3-án (nagypénteken) szombati, 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap) ünnepnapi, 6-án (húsvéthétfőn) vasárnapi, 7-től (keddtől) pedig ismét munkanapi menetrend szerint közlekednek.



A távolsági forgalomban erősítik az InterRégió és InterCity vonatokat, ezzel többlet kapacitást biztosítva Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szolnok, Pécs, Püspökladány és Záhony térségébe.

A közlemény szerint csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítő vonatot is indítanak Budapestről Pécsre, a 16:05-kor és 18:05-kor. A Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) közvetlen kocsikkal egészítik ki, az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, és 20:07-kor érkezik Pécsre.

A Balaton északi partján, Balatonfüredig dupla FLIRT vonat közlekedik majd, 400-ra növelve így az ülőhelyek számát vonatonként. Ugyancsak erősítik a Déli pályaudvar és Tapolca között közlekedő vonatokat, többlet ülő- és kerékpárkapacitással, ugyanúgy, ahogy a Balaton déli partjára induló személy- és InterCity-vonatokat is.

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend is változik a húsvéti hosszú hétvégén és az azt megelőző napokban: április 1-jén (szerdán) munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án (csütörtökön) utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án (nagypénteken) munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. 4-én (szombaton) szabadnapi, 5-én (húsvétvasárnap) és 6-án (húsvéthétfőn) munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.

A társaság felhívta a figyelmet, hogy a vágányzárakat is úgy ütemezték, hogy az ünnepi forgalmat teljes kapacitással tudják lebonyolítani a legforgalmasabb vonalakon.

A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőleg előre váltsák meg jegyeiket, amelyet legegyszerűbben a MÁVPlusz applikáción keresztül tehetnek meg. Az applikációt használva 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre.