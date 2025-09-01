Megkezdte a posta az élelmiszer-utalványok kézbesítését
2025. szeptember 01. hétfő 15:40
Hétfőtől kézbesíti a nyugdíjasoknak az élelmiszer-utalványokat a posta - közölte a Magyar Posta hétfőn az MTI-vel.
Kiemelték, hogy a Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.
A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen, amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, akkor - a postás által hagyott értesítővel - a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást.
Fontos, hogy ha az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt visszaküldi a Magyar Államkincstárnak.
Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb november 14-ig.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Arculatot váltott a Pécsi...
- Megkezdte a posta az...
- Éljetek, szeressetek, álmodjatok,...
- Idén is kérhetik a szülők a HPV...
- Negyvenhat határsértőt fogtak el...
- Majka beteget jelentett, elmarad a...
- Baranyában is megszűnt a tűzgyújtási...
- Súlyos baleset miatt lezárták...
- Szarvasbőgést hallgató túrákat...
- A helyi járatokon szólt az Ocho...