Súlyos baleset miatt lezárták Szederkénynél az 57-es főutat
2025. szeptember 01. hétfő 08:16
Teljes útzár van Szederkénynél, az 57-es főúton, ahol karambol történt hétfőn reggel.
A helyszínre több mentő- és rendőrautó érkezett, zajlik a mentés.
Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.
EQM
