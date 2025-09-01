Súlyos baleset miatt lezárták Szederkénynél az 57-es főutat

2025. szeptember 01. hétfő 08:16

Teljes útzár van Szederkénynél, az 57-es főúton, ahol karambol történt hétfőn reggel.

 

A helyszínre több mentő- és rendőrautó érkezett, zajlik a mentés.

Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.

EQM