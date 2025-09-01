Éljetek, szeressetek, álmodjatok, higgyetek! Mohácson nyitotta a tanévet az egyházmegye

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő 10 óvoda, 9 általános iskola és 4 gimnázium intézményvezetői, pedagógusok, diákok, szülők közös Veni Sancte szentmiséjét ünnepelték augusztus 31-én Mohácson, a Fogadalmi templomban megtartott ünnepség keretében. A szentmisét Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálta a jelen lévő papsággal.

A diákok ünnepi műsorában helyet kapott Koósz Roland, az Egyházmegyei Hivatal oktatási irodavezetőjének tanévnyitó köszöntője is. Az oktatási szakember beszédében kiemelte, a katolikus iskolát választó családok döntő többsége nem kötődik a helyi plébániák közösségéhez, és az intézményválasztás szempontjai között sem a legfontosabbak feltétel az egyházi fenntartás. A szülők mégis bizalmat szavaznak azért, hogy az igazat, a szépet és az örökkévalót, a Krisztus által elrejtett kincseket megmutassák a gyermekeknek, akik ma már kizárólag a Z és az Alfa, vagyis a digitális generáció tagjaiként vannak jelen a köznevelésben.

A szakember úgy jellemezte ezeket a fiatalokat, akiknek figyelmét, a másokkal szemben támasztott elvárásrendszerét, kitartását már a digitális világ határozza meg, ahol néhány kattintással mindent szinte azonnal elérnek, megtalálnak, megrendelnek. Ebben a közegben rendkívül nehéz türelemről, lemondásról, önfegyelemről, alázatról, kitartásról, vagyis a Jézus által ránk hagyott keskeny útról és szűk kapuról tanítani, annak igaz hitét és örömét átadni - emelte ki beszédében Koósz Roland.

„Ugyanakkor ez a kihívás minden pedagógusunk legfontosabb feladata akkor is, ha ma az oktatásunk 80-85 százalékban az értelmi intelligencia fejlesztésére összpontosít, csak a maradék jut az érzelmi intelligenciára. Arra a területre, melynek hatékony fejlesztése nélkül nincs boldog, kiegyensúlyozott emberi élet és működő emberi közösségek és kapcsolatok" - figyelmeztett a szakember.

„Hisszük, hogy a következő években pedagógiai szemléletváltásra van szükségünk, melyhez az organikus krisztusi pedagógia szemléletét és eszközvilágát szeretnénk segítségül hívni. Mert Jézus tanításának mindig új borához meg kell találnunk az új tömlőt" - zárta tanévnyitó köszöntőjét a Pécsi Egyházmegyei Hivatal irodavezetője.

A tanévnyitó ünnepség szentmiséjében Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntőjében hangsúlyozta, közös imádságra van szükség ahhoz, hogy ebben a tanévben is szeretettel és békességgel tudjanak a tanárok dolgozni, tanítani és nevelni, a diákok tanulni és fejlődni, melyhez a Szentlélek segítő kegyelmét kérték a Veni Sancte szentmisén.

A diákokhoz intézett szentbeszédében a főpásztor kifejezte annak fontosságát, hogy a diákoknak meg kell találniuk saját helyüket, igazodniuk kell társaikhoz. A helyét pedig kinek-kinek önmagához képest kell megtalálni az iskolában, életében és hivatásában, ott, ahol az életét éli.

„Ott, ahol élsz, ahol vagy, ott élj, szeress, álmodj és higgy! Merjetek álmodni magatokról, álmodjatok arról, hogy milyen lesz az életetek, hogyan élitek és építitek azt fel" - mondta szentbeszédében Felföldi László püspök.

A jelen lévő pedagógusokhoz fordulva pedig kiemelte, hogy az előbbi tanács nemcsak a gyermekekhez, hanem a felnőttekhez is szól, akiket arra buzdított a főpásztor, hogy álmodják újra az életüket, a hitüket, a munkájukat, merjenek szebbet, többet álmodni és bízzanak magukban.

Felföldi László beszédében külön köszönetet mondott az ünnepségen és a szentmisében szolgálatot vállalt gyermekeknek, akik, mint fogalmazott, szívvel lélekkel végezték a dolgukat, mert a helyükön voltak. Végezetül a főpásztor a Mária evangéliuma című rockoperából idézett Jézus Krisztus-i gondolatokkal buzdította a jelenlévőket az előttük álló feladatok és kihívások leküzdésére:

Taníts meg minket, Jézus!

Mit el nem mondhat emberi szó.

Ami csupán a tettel tanítható.

Az áldozat fénye járja át.

Fölszámolja az éjszakát.

A részvét útja a tiszta út.

Alázattal végezd a dolgod

Boldogíts és úgy légy boldog!

Az elesettekhez szegődjetek.

A szolgálat parancsa hasson át.

Pusztítsátok az éjszakát.

A részvét útja a tiszta út.

A fénylő híd, amin visszajut minden.

Nincsen ott hídpénz, a tiéd az ingyen!

De ne higgye senki, hogy sima az út,

Hogy könnyű az alázat súlya.

Roppant a terhetek, de ti csak menjetek,

Keljetek útra!

És a világot forgassátok fel!

Nem a béke a cél,

Nem vár majd rátok se család, se otthon,

Ha harcba szálltok a lelkek üdvéért!

El nem mondja emberi szó.

A tettek útja a tiszta út

Hát tiszta lábbal járjátok végig,

Ti vagytok, kik a Mennyeket védik!

Taníts meg minket, Jézus.

Az ünnepi alkalmon adták át a Pécsi Egyházmegye Teremtésvédő óvoda és iskola címet az azt elnyert 8 intézménynek, továbbá az új vagy megújított intézményvezetői megbízásokat is.