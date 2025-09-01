Negyvenhat határsértőt fogtak el hétvégén a rendőrök
2025. szeptember 01. hétfő 08:49
Negyvenhat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 10, szombaton 13, vasárnap 14 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 9 határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 91 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten - augusztus 18-tól 24-ig - a feltartóztatottak száma 98 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 12 határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 2 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
Képünk illusztráció.
MTI
