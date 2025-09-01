Arculatot váltott a Pécsi Tudományegyetem

"A múltból a jövő felé" mottóval megváltoztatta a logóját és teljes arculatváltást hajtott végre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szeptember elsejével - közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.

A PTE azt írta: a magyar felsőoktatás napján bevezetett, egységes és korszerű vizuális megjelenés célja, hogy az egyetem több mint 650 éves hagyományait és értékeit modern formában tükrözze, egyben megerősítve jelenlétét a hazai és a nemzetközi felsőoktatási térben.

Az arculat négy alapértékre épül: a történelmi büszkeségre, a hagyományőrzésre, az egységre és fenntarthatóságra, valamint a jövő iránti nyitottságra.



Hozzátették, az új logó - amelynek megalkotására 2024 januárjában hirdettek pályázatot hallgatóik számára - a hagyomány és az innováció találkozását szimbolizálja, ez váltja az eddig logóként használt egyetemi címert, amely ezentúl történelmi jelkép szerepében jelenik meg.

A nyertes koncepciót Koppányi Noémi, a PTE Művészeti Karának végzős hallgatója készítette, azt a kar tervezőgrafikai tanszékének szakemberei dolgozták ki részletesen, Böhm Gergely tanszékvezető irányításával.

Miseta Attila rektort idézve kiemelték: szimbolikusnak tekinthető, hogy a magyar felsőoktatásnak a PTE alapításához köthető napján vezetik be az új arculatot. Ezzel azt szeretnék üzenni, hogy ragaszkodnak a múltjukhoz és a hagyományaikhoz, ugyanakkor nem félnek a megújulástól, és tudnak reagálni a kor kihívásaira is.

Betlehem József rektorhelyettes a közlemény szerint az arculatváltás céljának azt nevezte, hogy a vizuális megújulás méltó módon képviselje Magyarország első egyetemének értékeit, növelje ismertségét, és még erősebb közösségi identitást teremtsen.

Az új PTE-logó a középkori egyetemi címerkő geometrikus átirata. Megjelenésében összekapcsolódik a városi jelképpel, utalva arra, hogy Pécs igazi egyetemváros - olvasható a közleményben.