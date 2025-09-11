Meghosszabbították a határidőt a HPV elleni védőoltás igénylésére

Szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető, HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának szeptember 12-i leadási határidejét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A központ azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az intézkedés az eredeti határidőt elmulasztó szülőknek is lehetőséget biztosít, hogy 7. osztályos gyermekük számára igényeljék a HPV elleni védőoltást.

Hangsúlyozták, hogy a nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb szeptember 18-ig kell visszajuttatni az iskolákba, ezzel biztosítható, hogy gyermekük térítésmentesen megkapja az önkéntes védőoltást.

Később a vakcina már térítésköteles, és csak recept ellenében vásárolható meg a gyógyszertárakban - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését. A védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők (például szeméremtest-, hüvely-, péniszrák, valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései), illetve védelmet nyújt a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen is - írták.