Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk hétfőn
2025. november 09. vasárnap 19:30
Az előttünk álló éjszaka nagy területen képződik rétegfelhőzet, illetve tartós, sűrű köd, mely hétfőn csak lassan oszlik fel.
A nappali órákban a legtöbb helyen szakadozik, csökken a felhőzet és általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap - emellett maradhatnak tartósan borult területek, kiemelten a keleti megyékben.
Gyenge esőre holnap helyenként a délkeleti megyékben lehet számítani, jelentéktelen szitálás másutt sem kizárt.
A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a tartósan derült északi részeken akár kissé fagypont alá is hűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között valószínű.
MTI
