Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk hétfőn

Az előttünk álló éjszaka nagy területen képződik rétegfelhőzet, illetve tartós, sűrű köd, mely hétfőn csak lassan oszlik fel.

A nappali órákban a legtöbb helyen szakadozik, csökken a felhőzet és általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap - emellett maradhatnak tartósan borult területek, kiemelten a keleti megyékben.

Gyenge esőre holnap helyenként a délkeleti megyékben lehet számítani, jelentéktelen szitálás másutt sem kizárt.

A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a tartósan derült északi részeken akár kissé fagypont alá is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között valószínű.